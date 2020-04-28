Большинство участников гостинично-ресторанного рынка Украины, вынужденных закрыться на карантин, все еще ждут дальнейшего развития событий. Об этом корреспонденту издания Украина.ру рассказала киевский PR-агент в области отельно-ресторанного дела (HoReCa)

Общепит перешел на доставку еды, но это не приносит былой прибыли, а только позволяет распродать остатки провизии и за счет этого худо-бедно поддерживать зарплатный фонд. Иные заведения закрылись и распустили персонал. Отели разделяют с ресторанами ту же судьбу.

До 12 мая неизвестно, какие послабления подготовил градоначальник Виталий Кличко. Как один из вариантов придумают нормы по соблюдению дистанции между посетителями и столиками. А почти все заведения — это шумные и людные места. Значит, эти нормы уменьшат количество посетителей в разы, и покрыть ими свои текущие убытки будет нельзя. Кличко рассказал, когда и как Киев будет выходить из карантина © AP, Efrem Lukatsky

«По отелям история такая же. Хотя в закарпатских гостиницах уже мест нет. Это означает, что люди планируют свой отпуск, и он будет проходить либо в Карпатах, либо в Одесской области, так как больше ехать у нас в принципе некуда. За рубеж никто не улетит, потому что границы неизвестно когда откроются. Это будет провальный летний сезон. Нормальное авиасообщение начнется, может быть, с августа-сентября», — сказала эксперт.

Если говорить о столичных отелях, часть из них полностью законсервирована, так как нет смысла содержать пустующие строения на 300 и больше номеров, уплачивая ЖКУ. Хотя, как сказала аналитик, Mercure Kyiv Congress работает, и там «открыт только один этаж с номерами». Все-таки бизнес-деятельность ведется, и предприниматели останавливаются в этой гостинице на время командировок.

Персонал в отельной сфере пока отправлен домой за свой счет. Однако часть его может быть сокращена, потому как в ближайшее время не ожидается прежнего потока посетителей. Но все зависит от правильной антикризисной стратегии решения собственника.

«Мы ведь все понимаем, что через полгода, когда снова начнутся поездки, все плюс-минус вернется на круги своя, и загрузка будет меньше только на какой-то незначительный процент. И тогда персонал понадобится снова. Но все это при условии, если не будет второй волны этой пандемии», — резюмировала специалист.