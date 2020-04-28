Закон, который предусматривает обязательную идентификацию человека, совершающего любые операции по переводу и платежам средств свыше 5 тыс. гривен (около 13 тыс. рублей) без открытия банковского счета, повлечет за собой появление обобщенной базы данных украинцев. Об этом в комментарии «Стране» рассказал 27 апреля финаналитик Василий Невмержицкий

Потеряет суверенитет. Кость Бондаренко рассказал, чем обернется для Украины новый закон о банках © Екатерина Чеснокова

«Теперь говорят, что она будет создана, и ею смогут пользоваться банки и прочие субъекты финмона (адвокаты, риелторы, нотариусы, аудиторы, налоговые консультанты и пр.). Если один банк, например, заблокировал человеку средства на счете или закрыл счет из-за подозрительных операций, то об этом узнают и все остальные банки. Они также могут начать проверять данного клиента и закрыть ему счета, если сочтут его операции подозрительными», — заявил он.

Также, по словам аналитика, таким клиентам могут начать отказывать в обслуживании.