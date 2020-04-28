В базу будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг. По его словам, в ходе проверки клиентов (предприятий и людей) в рамках финансового мониторинга банки и до этого точечно обменивались клиентскими сведениями друг с другом. Однако не было централизованной базы, открытой для всех субъектов финмониторинга.
«Теперь говорят, что она будет создана, и ею смогут пользоваться банки и прочие субъекты финмона (адвокаты, риелторы, нотариусы, аудиторы, налоговые консультанты и пр.). Если один банк, например, заблокировал человеку средства на счете или закрыл счет из-за подозрительных операций, то об этом узнают и все остальные банки. Они также могут начать проверять данного клиента и закрыть ему счета, если сочтут его операции подозрительными», — заявил он.
Также, по словам аналитика, таким клиентам могут начать отказывать в обслуживании.