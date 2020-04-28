Владимир Зеленский заявил, что Украине будет нелегко изменить международное восприятие страны как жертвы, учитывая новые проблемы, связанные с эпидемией COVID-19. Об этом он написал в статье для EL PAIS, которая была опубликована 27 апреля

По словам президента, Украина не смогла уйти от сырьевой экономики и сильно зависит от внешних рынков. Ситуацию осложняют также реформы, которые надолго затянулись. Также Зеленский отметил, что две трети плодородной земли Украины пока не приносят значительных прибылей. Серенко рассказал, экономика какой страны быстрее других выйдет из кризиса © предоставлено Андреем Серенко

«Мне приятно видеть, что наши международные партнеры — МВФ, Всемирный банк и другие — готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украины в нищету», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что конфликт в Донбассе подорвал экономику страны и может способствовать возникновению еще больших негативных последствий в будущем. Вместе с тем президент подчеркнул, что Украина начала путь к миру, начав диалог с Россией, которая не общалась с предыдущим правительством.