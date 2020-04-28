Кличко отметил, что речь идет об ослаблении ограничений.
«Если через неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости, ко второму этапу мы не перейдем. При ухудшении же ситуации возвращаемся в карантин», — заявил он.
По его словам, первый этап начнется 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных. На первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов с едой на вынос и киосков.
Также работать смогут небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие), адвокатские и нотариальные бюро. Кроме того, Кличко пообещал открыть для посещения парки, скверы и автокинотеатры. При этом во всех учреждения должны быть обязательная термометрия сотрудников и посетителей, а клиенты должны быть в масках.