Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, который был введен из-за вспышки коронавируса. Об этом 28 апреля он заявил на брифинге, трансляция которого велась украинскими каналами

Кличко отметил, что речь идет об ослаблении ограничений.

«Если через неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости, ко второму этапу мы не перейдем. При ухудшении же ситуации возвращаемся в карантин», — заявил он.

Западные СМИ: дают советы Украине, жалуются на её упрямство и восхищаются Кличко © AFP, Sergei SUPINSKY

Также работать смогут небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие), адвокатские и нотариальные бюро. Кроме того, Кличко пообещал открыть для посещения парки, скверы и автокинотеатры. При этом во всех учреждения должны быть обязательная термометрия сотрудников и посетителей, а клиенты должны быть в масках.