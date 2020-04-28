Власти Польши по примеру Украины намерены добиваться ареста активов «Газпрома» в Европе, если он не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту. О планах Варшавы замминистра госактивов Польши Януш Ковальский рассказал в интервью Wprost 27 апреля

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить порядка $1,5 млрд польской PGNiG © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 миллиардов злотых <…>, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — заявил Ковальский, напомнив, что несколько лет назад так поступил украинский «Нафтогаз».

По его словам, все ключевые проекты «Газпрома» и его «дочек», реализуемые в Европе, могут служить для эффективного погашения долгов перед Польшей. При этом хорошей идеей замминистра назвал арест в первую очередь акций операторов газопроводных проектов «Северный поток» и «Северный поток-2», что, по его мнению, может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2.

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 миллиардов кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.