Ранее Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года. По мнению польской компании PGNiG, решение указывает на наличие разницы для возврата «Газпромом» в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года до 29 февраля 2020 года.
«Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 миллиардов злотых <…>, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — заявил Ковальский, напомнив, что несколько лет назад так поступил украинский «Нафтогаз».
По его словам, все ключевые проекты «Газпрома» и его «дочек», реализуемые в Европе, могут служить для эффективного погашения долгов перед Польшей. При этом хорошей идеей замминистра назвал арест в первую очередь акций операторов газопроводных проектов «Северный поток» и «Северный поток-2», что, по его мнению, может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2.
Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 миллиардов кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.