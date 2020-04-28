Экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-генпрокурор Юрий Луценко влияют на прокуроров, которые занимаются расследованием дел Майдана, что приводит к торможению процесса. Об этом 28 апреля сообщил в Facebook адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк

Как отмечает адвокат, по имеющейся у него информации, группа прокуроров Офиса генпрокурора, состоя в сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает прятать правду о событиях февраля 2014 года.

По утверждению Сердюка, именно Порошенко и Луценко управляют «группой прокуроров в Офисе генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей». Майдан-2014: шесть лет великой националистической революции © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

«Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие — это прокуроры, которые все эти годы "расследовали" дела Майдана под личным контролем бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана ГБР, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны "общественных организаций", существующих на средства зарубежных фондов», — написал Сердюк.

Кроме того, Сердюк сообщил, что представители этой группы активно сотрудничают с ГО «Адвокатская совещательная группа», финансируемой фондом Джорджа Сороса «Возрождение», и непосредственно получают от этого фонда финансирование.