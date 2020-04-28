Распространение коронавируса нового типа может повториться и приобрести сезонный характер. Такое мнение высказал глава института исследования патогенных организмов при Академии наук Китая Цзинь Ци, передает Газета.ru 28 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Возможно, он (COVID-19. — Ред.) станет эпидемическим заболеванием, которое будет долгое время сопровождать человечество, приобретет сезонный характер и будет медленно распространяться среди людей», — сказал Ци.

По его словам, распространение нового коронавируса, в ситуации с которым наблюдается все больше бессимптомных случаев заражения, намного сложнее проконтролировать по сравнению с коронавирусом SARS, при инфицировании которым у больных проявлялись явные симптомы заболевания.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 миллионов человек, почти 210 тысяч из которых умерли.