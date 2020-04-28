По его словам, коронавирус COVID-19 не похож на аналогичную инфекцию, вызывающую SARS — тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония.
«Возможно, он (COVID-19. — Ред.) станет эпидемическим заболеванием, которое будет долгое время сопровождать человечество, приобретет сезонный характер и будет медленно распространяться среди людей», — сказал Ци.
По его словам, распространение нового коронавируса, в ситуации с которым наблюдается все больше бессимптомных случаев заражения, намного сложнее проконтролировать по сравнению с коронавирусом SARS, при инфицировании которым у больных проявлялись явные симптомы заболевания.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 миллионов человек, почти 210 тысяч из которых умерли.