Отмечается, что в ночь на 26 апреля на Европейской площади неизвестные лица повредили Мемориальный комплекс Славы.
«Правонарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам», — говорится в сообщении.
По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.