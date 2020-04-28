Полиция устанавливает лиц, причастных к надругательству над Мемориальным комплексом Славы в Виннице. Об этом 28 апреля сообщается на сайте местной полиции

Вандалы исписали граффити стелу «Крылья Победы» в Одессе - фото © "Думская"

«Правонарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам», — говорится в сообщении.

По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.