Многие государства мира, включая страны ЕС, на фоне пандемии коронавируса ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых закрытие границ, ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, ограничение авиа- и наземного сообщения. Такая ситуация наносит серьезный удар по экономике.
«Ситуация с COVID-19 <…> повлияла на отношения Италии с другими странами, которые не являются членами ЕС, как, например, Россия… Отношения между Италией и Россией очень давние, они пережили много трудностей. Я сильно сомневаюсь, что нынешняя ситуация будет развиваться больше месяца, максимум двух, поэтому есть надежда, что все вернется на свои места», — сказал Трани, говоря о последствиях кризиса для экономических отношений РФ и Италии.
Ранее в британской аналитической компании Oxford Economics не исключили, что ограничения на социально-экономическую жизнь в большинстве стран еврозоны могут начать ослаблять уже к середине мая.