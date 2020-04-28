Ограничение торговых отношений между РФ и странами Евросоюза, вызванное пандемией коронавируса COVID-19, вряд ли продлится дольше месяца-двух. Об этом президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани сказал РИА Новости 28 апреля

Дробницкий сказал, как изменится международная торговля после эпидемии © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Ситуация с COVID-19 <…> повлияла на отношения Италии с другими странами, которые не являются членами ЕС, как, например, Россия… Отношения между Италией и Россией очень давние, они пережили много трудностей. Я сильно сомневаюсь, что нынешняя ситуация будет развиваться больше месяца, максимум двух, поэтому есть надежда, что все вернется на свои места», — сказал Трани, говоря о последствиях кризиса для экономических отношений РФ и Италии.

Ранее в британской аналитической компании Oxford Economics не исключили, что ограничения на социально-экономическую жизнь в большинстве стран еврозоны могут начать ослаблять уже к середине мая.