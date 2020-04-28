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В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Публикация от 💛 Выбор родителей №1 в России (@pampers_russia) 27 Апр 2020 в 9:06 PDT