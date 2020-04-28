«Уничтожают очередную знаменитость». Собчак защитила Тодоренко после ее слов о домашнем насилии
«Уничтожают очередную знаменитость». Собчак защитила Тодоренко после ее слов о домашнем насилии
© РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк
Ранее Тодоренко высказала мнение, что в издевательствах со стороны мужей могут быть виноваты сами жены, которые должны спросить у себя, что они сделали для того, чтобы их не били. Эти слова спровоцировали масштабный скандал. 

«Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — говорится в официальном обращении Pampers.

 

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В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Публикация от 💛 Выбор родителей №1 в России (@pampers_russia) 27 Апр 2020 в 9:06 PDT

 

Накануне супруга артиста Влада Топалова лишилась контракта с производителем соков J7, который входит в структуру PepsiCo.

Ранее звезду также лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour.    