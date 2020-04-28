Ранее Тодоренко высказала мнение, что в издевательствах со стороны мужей могут быть виноваты сами жены, которые должны спросить у себя, что они сделали для того, чтобы их не били. Эти слова спровоцировали масштабный скандал.
«Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — говорится в официальном обращении Pampers.
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В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
Накануне супруга артиста Влада Топалова лишилась контракта с производителем соков J7, который входит в структуру PepsiCo.
Ранее звезду также лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour.