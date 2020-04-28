Число безработных в Испании увеличилось более чем на 285 тысяч в первом квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса, что стало худшим показателем с 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), обнародованные 28 апреля

Исторические уровни безработицы и бедности: ООН спрогнозировала последствия пандемии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сообщении.

Работы лишились в первую очередь сотрудники с временными контрактами — 255 300 человек.

Что касается отраслей, то самая большая потеря рабочих мест коснулась сферы услуг (275 900), сельского хозяйства (9 100) и строительства (6 200). В то же время 5 600 человек нашли работу в области промышленного производства.

При этом стоит отметить, что статистика не отражает реальные цифры потери рабочих мест из-за эпидемии, поскольку временной отрезок включает лишь две недели карантина (вторая половина марта).

Кроме того, согласно критериям Международной организации труда, безработными считаются те люди, которые не имеют работы и активно ее ищут. То есть статистика не отражает ситуацию с тысячами людей, действия контрактов которых были временно приостановлены.

Официально безработными в Испании считаются 3,3 миллиона человек, 14,41% активного населения (в последнем квартале прошлого года — 13,8%).