«Число занятых сократилось на 285 600 в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом (на 1,43%) и составляет 19 681 300 человек», — говорится в сообщении.
Работы лишились в первую очередь сотрудники с временными контрактами — 255 300 человек.
Что касается отраслей, то самая большая потеря рабочих мест коснулась сферы услуг (275 900), сельского хозяйства (9 100) и строительства (6 200). В то же время 5 600 человек нашли работу в области промышленного производства.
При этом стоит отметить, что статистика не отражает реальные цифры потери рабочих мест из-за эпидемии, поскольку временной отрезок включает лишь две недели карантина (вторая половина марта).
Кроме того, согласно критериям Международной организации труда, безработными считаются те люди, которые не имеют работы и активно ее ищут. То есть статистика не отражает ситуацию с тысячами людей, действия контрактов которых были временно приостановлены.
Официально безработными в Испании считаются 3,3 миллиона человек, 14,41% активного населения (в последнем квартале прошлого года — 13,8%).