Отмечается, что три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные.
«17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% — провести время с друзьями, или знакомыми, 1% — поехать в путешествие по стране», — говорится в сообщении.
О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел. Навестить родных и близких больше хотят молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты.
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью равна не более 2,8%.