Часть украинцев все же собираются на майские праздники во время карантина из-за коронавируса поехать путешествовать по стране, несмотря на просьбы властей оставаться дома. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Отмечается, что три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные.

«17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% — провести время с друзьями, или знакомыми, 1% — поехать в путешествие по стране», — говорится в сообщении.

Украинцы стали хуже соблюдать карантин — опрос © CC0, Pixabay

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью равна не более 2,8%.