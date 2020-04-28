Президент США Дональд Трамп отказался брать на себя ответственность за американцев, которые выпьют, введут внутривенно или каким-то еще способом употребят санитайзер. Об этом накануне сообщило издание The Independent

Ранее президент Трамп предложил лечить коронавирус путем инъекций дезинфицирующей жидкости в человеческое тело, так как санитайзер справляется с вирусом «за минуту».

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До этого президент заявлял, что упомянул лечение коронавируса дезинфицирующей жидкостью в шутку, как и то, что заболевание можно лечить солнечным светом.

При этом, по данным издания, из стенограммы брифинга Трампа этого не следует.

В США, согласно последним данным, коронавирус выявлен у более чем 988 тысяч человек. Свыше 56 тысяч пациентов скончались, 111,5 тысячи побороли болезнь.