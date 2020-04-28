Ранее президент Трамп предложил лечить коронавирус путем инъекций дезинфицирующей жидкости в человеческое тело, так как санитайзер справляется с вирусом «за минуту».
Американский лидер заявил, что не понимает, почему люди всерьез спрашивают, можно ли таким образом обращаться с санитайзерами, и добавил, что не готов брать ответственность за подобные действия.
До этого президент заявлял, что упомянул лечение коронавируса дезинфицирующей жидкостью в шутку, как и то, что заболевание можно лечить солнечным светом.
При этом, по данным издания, из стенограммы брифинга Трампа этого не следует.
В США, согласно последним данным, коронавирус выявлен у более чем 988 тысяч человек. Свыше 56 тысяч пациентов скончались, 111,5 тысячи побороли болезнь.