Результатом режима самоизоляции, введенного в Германии для борьбы с эпидемией коронавируса, стало снижение ВВП на 16%. Об этом сообщил исследовательский институт ifo 28 апреля

ВВП Китая рухнул впервые с 1992 года © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Во время карантина из-за коронавируса ВВП в Германии упал на 16%», — говорится в сообщении.

Экономисты сделали такую оценку на основе апрельских опросов почти 9 тысяч предприятий «из почти всех секторов». Аналитики сравнивали нагрузку мощностей предприятий в январе и апреле, а также обороты в первом и втором квартале.

В первом квартале ВВП снизился на 1,9%, а во втором, по прогнозам исследователей, снизится на 12,2%. В целом внутренний валовый продукт Германии в этом году снизится на 6,6%.

Восстановления до докризисных уровней экономисты ожидают к концу 2021 года, в целом в следующем году они ждут роста в 8,5%.

Наиболее серьезно в апреле пострадали туристические бюро и туроператоры (падение производства на 84%), авиаотрасль (76%), гостиничное дело (68%), здравоохранение (45%), искусство, развлечения, рекреация (43%), транспортное машиностроение (41%). Единственной отраслью, оказавшейся в плюсе, стала фармацевтика с ростом на 7%.

Отмечается, что темпы восстановления для различных отраслей будут отличаться. Так, сферы досуга, развлечений, культуры, гостиничное-ресторанный бизнес будут ощущать последствия сокращения даже в следующем году. В обрабатывающей промышленности докризисный уровень будет достигнут уже в 2020-м, почти все отрасли начнут показывать рост с третьего квартала, но он будет ниже, чем падение в первой половине года.