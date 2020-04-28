Последние две недели украинцы стали чаще выходить на улицу, несмотря на просьбы властей сидеть дома. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Кто правит миром в карантин? Теории заговора и реальные последствия коронавируса © AFP, Olivier DOULIERY

В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% вообще стараются не показываться на улице.

При этом сообщается, что чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью равна не более 2,8%.