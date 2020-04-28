Отмечается, что за последние две недели выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день, выросло с 19 до 29%. Также 23% выходят из дома один раз в день.
В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% вообще стараются не показываться на улице.
При этом сообщается, что чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью равна не более 2,8%.