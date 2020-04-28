Видеоконференция в «нормандском формате» глав МИД Украины, Германии, Франции и России состоится 30 апреля. Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, который транслировался в Facebook

Лавров: Киев хочет сделать «нормандский формат» единственной переговорной площадкой по Минским соглашениям © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По его словам, необходимость в разговоре министров назрела давно, поскольку, по его мнению, решения нормандского парижского саммита «пробуксовывают, и надо дать импульс на пути к их исполнению», для того чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине.

Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.