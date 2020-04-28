«Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», — заявил он.
По его словам, необходимость в разговоре министров назрела давно, поскольку, по его мнению, решения нормандского парижского саммита «пробуксовывают, и надо дать импульс на пути к их исполнению», для того чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине.
Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.