Украинский телеканал «1+1» проведет 3 мая музыкальный марафон «Ты не один», в ходе которого зрителям предложат пожертвовать деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Анонс мероприятия появился на днях на сайте «Украинской биржи благотворительности»

Предполагается, что в телемарафоне примут участие звезды украинской поп-музыки, такие как Монатик, Тина Кароль, «Время и стекло», Оля Полякова и другие. На Украине это будет уже вторая попытка собрать при помощи представителей шоу-бизнеса деньги для медработников.

Ранее похожий 10-часовой онлайн-концерт под названием «ВсеДома» на одном из YouTube-каналов завершился провалом, зрители пожертвовали в общей сложности лишь 11 тыс. гривен (около 30 тыс. рублей) вместо объявленной суммы в 250 тыс. гривен (683 тыс. рублей).

«Тяжелое время. Но настолько?» Самую богатую украинскую певицу шокировала скупость соотечественников © Facebook, Kamaliya предложат отправить смс-сообщение на специальный номер, его стоимость составит 20 гривен (почти 55 рублей). Вся выручка поступит на счет благотворительного фонда, который потратит эти деньги на закупки необходимых средств для врачей.

Сбор средств продлится до 8 мая.

Для того чтобы не оказаться в положении организаторов марафона «ВсеДома», канал «1+1» решил подстраховаться и уже начал сбор денег с бизнеса, первым пожертвовав в общую копилку некоторую сумму денег.