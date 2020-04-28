Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, передает Bloomberg

Провал аграрной сверхдержавы. На Украине сократились запасы пшеницы © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

По данным агентства, после приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР.

Ситуация же в мире осложняется тем, что экспорт зерна ограничили также некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».

В связи с этим многие страны — от Египта до Турции — пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но «это окно быстро захлопнулось», говорится в сообщении.

В итоге, с одной стороны, в последнее время наблюдается «всплеск активности», так как покупатели хотят запастись впрок. С другой стороны, запрет на российский экспорт может оказаться выгодным для конкурентов, таких как США и страны ЕС.

Стоит отметить, что в мае 2019 года Минсельхоз США в своем докладе прогнозировал, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.