В конце марта Минсельхоз РФ предложил установить временную квоту на экспорт зерна, чтобы сдержать рост цен. Так, до 30 июня вывезти можно было не более 7 миллионов тонн. Квота была установлена до конца июня, однако уже до 26 апреля Россия в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля.
По данным агентства, после приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР.
Ситуация же в мире осложняется тем, что экспорт зерна ограничили также некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен».
В связи с этим многие страны — от Египта до Турции — пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но «это окно быстро захлопнулось», говорится в сообщении.
В итоге, с одной стороны, в последнее время наблюдается «всплеск активности», так как покупатели хотят запастись впрок. С другой стороны, запрет на российский экспорт может оказаться выгодным для конкурентов, таких как США и страны ЕС.
Стоит отметить, что в мае 2019 года Минсельхоз США в своем докладе прогнозировал, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.