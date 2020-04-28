Первая леди Украины Елена Зеленская вечером 27 апреля опубликовала в своем Facebook новое видеообращение, посвященное онлайн-урокам для школьников во время коронавирусного карантина. В комментариях пользователи раскритиковали супругу главы государства, напомнив ей о проблемах украинского образования

С начала карантина Зеленская периодически публикует видеоролики со своими комментариями, посвященные онлайн-обучению.

Елена Зеленская: женщина, которая пишет сценарий жизни президента Украины © Facebook, Володимир Зеленський

Однако пользователи не оценили старания первой леди, заявив, что «видосики на хлеб не намажешь», намекнув на тяжелое финансовое положение многих жителей Украины.

Некоторые вспомнили многочисленные скандалы с аналогичными уроками для учеников старших классов, когда учителя допускали грубые ошибки.

«С такими же ошибками, как для старшей школы? Это дело Минобразования, а не ваше», — написал один из комментаторов.

«Вы вообще сейчас должны быть волонтером в больнице, а не видосы снимать», — заявил другой пользователь.

Помимо этого Зеленской припомнили тяжелую ситуацию в сельских школах, учебный процесс в которых проходит в совершенно неподходящих условиях.

«Лена, ты канешна маладец!! А что делать детям из забитых сел??? Где не то что интернета нет — там туалет до сих пор на улице!» — вопрошает один из подписчиков.