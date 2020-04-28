Вспышка заболеваемости коронавирусом, вызванная нарушениями карантина на Пасху, может накрыть Украину в течение следующих семи дней. Об этом накануне в эфире телеканала ICTV заявил главный санврач страны Виктор Ляшко

Он отметил, что благодаря карантинным мерам спустя неделю после праздников с стране нет масштабного подъема заболеваемости.

«Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи», — сказал Ляшко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным на 28 апреля, на Украине зафиксировано 9410 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 239 человек, 992 пациента выздоровели. За последние сутки коронавирус был выявлен у 401 человека.