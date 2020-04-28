Он отметил, что благодаря карантинным мерам спустя неделю после праздников с стране нет масштабного подъема заболеваемости.
«Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи», — сказал Ляшко.
По словам чиновника, если придерживаться карантинных мер, соблюдать самоизоляцию и правила социального дистанцирования, на Украине сохранится прогнозируемый эпидемиологический режим.
По данным на 28 апреля, на Украине зафиксировано 9410 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 239 человек, 992 пациента выздоровели. За последние сутки коронавирус был выявлен у 401 человека.