Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал власти обратить пристальное внимание на Черновицкую область, где уровень заболеваемости COVID-19 значительно выше, чем в остальных регионах. Обращение он накануне опубликовал в своем Twitter

«В моей родной Черновицкой области уровень заболеваемости на коронавирус на тысячу человек в 8 раз превышает средний по Украине, а смертность — в 6 раз выше. Это человеческие жизни и судьбы. Обращаюсь к правительству и Минздраву: нужна государственная помощь Черновицкой области», — написал Яценюк.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Без государства они не справляются. Они ждут вашей помощи», — отметил Яценюк в видеообращении.

У моїй рідній Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус на тисячу людей у 8 разів перевищує середній по Україні, а смертність — у 6 разів вища.

Це людські життя і долі.

Звертаюсь до уряду і МОЗ: потрібна державна допомога Чернівецькій обл. https://t.co/7TfFrylDz3 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) April 27, 2020

Заявление экс-премьера вызвало бурную реакцию украинцев: Яценюку припомнили незаконченный проект «Стена» за 4 млрд гривен: «Просто проси сразу денег себе. Обещай всем раздать. Со стеной же прокатило, и тут прокатит», «Ну так дай денег сам. Ты столько… [украл], что хватит на все области», «В любой непонятной ситуации — строй забор!»

Пользователи соцсети также заметили, что с момента ухода из политики экс-премьер заметно изменился, в частности, поседел.