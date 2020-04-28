«В моей родной Черновицкой области уровень заболеваемости на коронавирус на тысячу человек в 8 раз превышает средний по Украине, а смертность — в 6 раз выше. Это человеческие жизни и судьбы. Обращаюсь к правительству и Минздраву: нужна государственная помощь Черновицкой области», — написал Яценюк.
К публикации он также прикрепил видео.
«Без государства они не справляются. Они ждут вашей помощи», — отметил Яценюк в видеообращении.
У моїй рідній Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус на тисячу людей у 8 разів перевищує середній по Україні, а смертність — у 6 разів вища.— Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) April 27, 2020
Це людські життя і долі.
Звертаюсь до уряду і МОЗ: потрібна державна допомога Чернівецькій обл. https://t.co/7TfFrylDz3
Заявление экс-премьера вызвало бурную реакцию украинцев: Яценюку припомнили незаконченный проект «Стена» за 4 млрд гривен: «Просто проси сразу денег себе. Обещай всем раздать. Со стеной же прокатило, и тут прокатит», «Ну так дай денег сам. Ты столько… [украл], что хватит на все области», «В любой непонятной ситуации — строй забор!»
Пользователи соцсети также заметили, что с момента ухода из политики экс-премьер заметно изменился, в частности, поседел.