Настоятелям храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата грозит до 8 лет лишения свободы за нарушение условий карантина на Пасху. Об этом накануне заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает «5 канал»

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«Во время Пасхальных праздников было пять массовых нарушений. В том числе в Почаевской лавре в Тернопольской области и Святогорской в Донецкой области. Сейчас расследуются производства в отношении настоятелей этих монастырей и относительно ситуации, которая сложилась с привлечением большого количества людей и несоблюдением карантинных правил, в результате чего люди могут быть заражены коронавирусом», — заявил Варченко.

По его словам, если после массовых богослужений не будет трагических последствий, настоятели храмов могут получить до 3 лет лишения свободы. Если в результате большого скопления людей кто-то тяжело заболеет или умрет — до 8 лет.