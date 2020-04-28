Ранее сообщалось, что по факту проведения массовых пасхальных богослужений были открыты пять уголовных производств. Все они касаются нарушений в храмах исключительно УПЦ МП.
«Во время Пасхальных праздников было пять массовых нарушений. В том числе в Почаевской лавре в Тернопольской области и Святогорской в Донецкой области. Сейчас расследуются производства в отношении настоятелей этих монастырей и относительно ситуации, которая сложилась с привлечением большого количества людей и несоблюдением карантинных правил, в результате чего люди могут быть заражены коронавирусом», — заявил Варченко.
По его словам, если после массовых богослужений не будет трагических последствий, настоятели храмов могут получить до 3 лет лишения свободы. Если в результате большого скопления людей кто-то тяжело заболеет или умрет — до 8 лет.