Всемирный банк (ВБ) на своем сайте 27 апреля объявил, что одобрил новый кредит для Украины, который Киев получит в рамках программы «Улучшение здравоохранения на службе у людей»

Всемирный банк озвучил сумму переводов украинских гастарбайтеров © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк выделяется 135 млн долларов, которые пойдут на реформирование системы здравоохранения, а также на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что выделенная сумма будет использована в том числе при модернизации медучреждений и обучении украинских врачей. Кроме того, 35 млн из этого кредита пойдет на меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Предыдущий кредит на 215 млн долларов в рамках программы «Улучшение здравоохранения на службе у людей» Киев получил от Всемирного банка пять лет назад.