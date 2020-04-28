Так, по решению совета директоров ВБ Украине выделяется 135 млн долларов, которые пойдут на реформирование системы здравоохранения, а также на борьбу с коронавирусом.
Отмечается, что выделенная сумма будет использована в том числе при модернизации медучреждений и обучении украинских врачей. Кроме того, 35 млн из этого кредита пойдет на меры по борьбе с пандемией коронавируса.
Предыдущий кредит на 215 млн долларов в рамках программы «Улучшение здравоохранения на службе у людей» Киев получил от Всемирного банка пять лет назад.