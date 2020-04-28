По данным издания, речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, где в общей сложности пятая часть трудоспособного населения обратилась за финансовой помощью. При этом отмечается, что данная программа помощи является одной из самых дорогостоящих: согласно прогнозам, она обойдется пяти крупнейшим экономикам региона более чем в 100 миллиардов евро (8 триллионов рублей).
Многие европейские проекты поддержки населения построены по образцу германской правительственной программы Kurzarbeit, которая хорошо себя зарекомендовала в условиях финансового кризиса 2008 года. Однако экономисты считают, что сейчас этот подход может не сработать, так как экономический спад в результате пандемии представляется более значительным и сильно ударил по малому бизнесу.
Ранее был обнародован апрельский доклад ООН, согласно которому во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса.