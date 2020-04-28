Более 30 миллионов жителей пяти европейских стран с крупнейшими экономиками обратились за государственными компенсационными выплатами в рамках программы предоставления работникам краткосрочных отпусков с целью недопущения стремительного роста безработицы на фоне пандемии. Об этом 28 апреля сообщила газета Financial Times

Исторические уровни безработицы и бедности: ООН спрогнозировала последствия пандемии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк издания, речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, где в общей сложности пятая часть трудоспособного населения обратилась за финансовой помощью. При этом отмечается, что данная программа помощи является одной из самых дорогостоящих: согласно прогнозам, она обойдется пяти крупнейшим экономикам региона более чем в 100 миллиардов евро (8 триллионов рублей).

Многие европейские проекты поддержки населения построены по образцу германской правительственной программы Kurzarbeit, которая хорошо себя зарекомендовала в условиях финансового кризиса 2008 года. Однако экономисты считают, что сейчас этот подход может не сработать, так как экономический спад в результате пандемии представляется более значительным и сильно ударил по малому бизнесу.

Ранее был обнародован апрельский доклад ООН, согласно которому во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса.