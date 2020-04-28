Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который получил предложение стать вице-премьером Украины по реформам, заявил, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак – его «давний друг», и он часто приезжал в Грузию, чтобы изучать опыт реформ. Об этом он на днях заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Мы выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ», — заявил Саакашвили.

Как Саакашвили Порошенко сдал. Что экс-президент Грузии скрывал про экс-президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко.

В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием. Окончательное решение о назначении Саакашвили на должность должен принять парламент.