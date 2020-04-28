«Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Мы выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ», — заявил Саакашвили.
Саакашвили и Ермак, согласно официальным биографиям, учились в КИМО в один период, но Саакашвили окончил его в 1992 году, а Ермак — в 1995 году. В это же время в институте учился и экс-президент Украины Петр Порошенко.
В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием. Окончательное решение о назначении Саакашвили на должность должен принять парламент.