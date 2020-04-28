За прошлый год и первый квартал этого на Украине произошло почти 197 тыс. ДТП. Интернет-издание «Слово и дело» на основе данных статистки на днях опубликовало рейтинг самых опасных трасс страны

«Черт бы вас побрал!» Сумская обругала чиновников за ремонт дороги в Днепропетровской области © Ольга Сумська / Facebook

Так, первое место заняла с большим отрывом трасса М-06 Киев-Чоп, на которой за отчетный период произошло 757 ДТП, в которых погибли 1064 человек. Наиболее опасными ее участками были признаны участки в Киевской, Житомирской, Ровенской, Закарпатской и Львовской областях.

На втором месте трасса М-05 Киев-Одесса, здесь зафиксированы 463 аварии и 125 погибших.

Замыкает тройку самая протяженная международная трасса Украины — М-03 Киев-Харьков-Довжанский (447 ДТП, 98 погибших).

По мнению специалистов, тяжелая ситуация на украинских дорогах имеет целый ряд причин, среди которых реформы ГАИ, плохое качество дорожного покрытия, повсеместное игнорирование правил дорожного движения и норм безопасности и др.