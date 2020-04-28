Украинец Александр Золотухин находился в международном розыске по линии Интерпола. Ордер на его розыск и арест был выдан украинскими властями за «вандализм, похищение людей, ограбление с применением насилия и запугивание, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке».
Золотухин скрывался от правосудия в Барселоне.
В феврале 2016 года вместе с десятью соучастниками Золотухин принял участие в похищении журналиста одного из украинских телеканалов.
«Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины (ее фамилия не уточняется), которой он угрожал ножом», — говорится в сообщении.
Дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании, будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину.
Отмечается, что, прежде чем экстрадировать подозреваемого, испанские власти должны выяснить, не содержится ли в деле политических мотивов и убедиться, что на Украине его жизни ничего не угрожает.