В Испании полиция задержала украинца, которого подозревают в похищении людей, угоне, вандализме и участии в преступной группировке. Об этом накануне сообщило издание Deutsche Welle

Украинец Александр Золотухин находился в международном розыске по линии Интерпола. Ордер на его розыск и арест был выдан украинскими властями за «вандализм, похищение людей, ограбление с применением насилия и запугивание, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке».

Золотухин скрывался от правосудия в Барселоне.

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«Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины (ее фамилия не уточняется), которой он угрожал ножом», — говорится в сообщении.

Дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании, будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину.

Отмечается, что, прежде чем экстрадировать подозреваемого, испанские власти должны выяснить, не содержится ли в деле политических мотивов и убедиться, что на Украине его жизни ничего не угрожает.