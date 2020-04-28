Руководство больниц Луганской области массово отправляет сотрудников в неоплачиваемые отпуска – причиной называют отсутствие финансирования учреждений. Об этом на днях сообщило издание «Час Пик»

Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк сообщает издание, приостанавливается работа части отделений Луганской областной детской клинической больницы, травматологии, хирургии, урологии Луганской областной клинической больницы, а также областной поликлиники.

По словам заведующего отделением педиатрии №2 Петра Ищенко, сотрудникам не дают уйти в обычные отпуска — только в неоплачиваемые.

Также сообщается, что часть сотрудников детской областной больницы написали заявление о выходе из профсоюза. Врачи возмущены мизерными ставками: врачам — 3800-4700 грн (10,4-12,8 тыс. рублей), медсестрам — 3000 грн (8,2 тыс. рублей), санитаркам — 2500 грн (6,8 тыс. рублей), при этом ставки у администрации — 9000-11000 тыс. (24,6-30 тыс. рублей).