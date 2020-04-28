В ходе виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза стороны пришли к ряду выводов, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса.
«Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе», — рассказал Капелли.
По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.
Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили об отсутствии доказательств того, что даже при наличии антител в крови люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. Таким образом, ВОЗ предостерегает правительства стран от выдачи «иммунных паспортов» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом.