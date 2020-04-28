Министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием «COVID-паспорт», который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли. Об этом рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли, передает «Укринформ» 28 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе», — рассказал Капелли.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили об отсутствии доказательств того, что даже при наличии антител в крови люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. Таким образом, ВОЗ предостерегает правительства стран от выдачи «иммунных паспортов» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом.