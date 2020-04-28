В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«По моему мнению, если эффективная вакцина не будет разработана, то проведение [Олимпиады] может быть затруднительно. Мы призываем в максимально короткие сроки разработать вакцину и лекарственные препараты [против COVID-19]», — заявил Ёкокура.
Он также подчеркнул, что проблема состоит не только в ситуации в самой Японии, но и во всем мире.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 3 миллионов случаев заражения, свыше 211 тысяч человек скончались.