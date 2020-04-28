Проведение Олимпийских игр в Токио через год может быть затруднительным, если не удастся разработать эффективную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа. Такое мнение высказал глава японской Ассоциации врачей Ёситакэ Ёкокура, передает Kyodo News 28 апреля

Олимпиада в Токио не состоится в намеченные сроки © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«По моему мнению, если эффективная вакцина не будет разработана, то проведение [Олимпиады] может быть затруднительно. Мы призываем в максимально короткие сроки разработать вакцину и лекарственные препараты [против COVID-19]», — заявил Ёкокура.

Он также подчеркнул, что проблема состоит не только в ситуации в самой Японии, но и во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 3 миллионов случаев заражения, свыше 211 тысяч человек скончались.