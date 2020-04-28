Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов на Корабельном спуске. Мужчина в утреннее время зашел в магазин, схватил с полки хлеб и колбасу и попытался убежать.
Злоумышленника практически сразу задержал сотрудник полиции, который неподалеку проверял камеры видеонаблюдения.
Магазинный вор признался, то пошел на преступление от безнадеги: 31-летний мужчина потерял работу, а новую найти не смог. Проверки не выявили у задержанного предыдущих судимостей.
Тюремное заключение херсонцу не грозит — по данным издания, вероятнее всего, ему выпишут штраф.