В Херсоне потерявший работу мужчина пытался украсть из магазина хлеб и колбасу. Об этом на днях сообщило издание Херсон Daily

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов на Корабельном спуске. Мужчина в утреннее время зашел в магазин, схватил с полки хлеб и колбасу и попытался убежать.

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Магазинный вор признался, то пошел на преступление от безнадеги: 31-летний мужчина потерял работу, а новую найти не смог. Проверки не выявили у задержанного предыдущих судимостей.

Тюремное заключение херсонцу не грозит — по данным издания, вероятнее всего, ему выпишут штраф.