В Мукачевском городском совете сообщили, что тестирование на коронавирус прошли 25 медиков — у 16 из них диагноз подтвердился. Работников «скорой» отправили на самоизоляцию, в ближайшее время они пройдут ПЦР-тестирование.
«Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям», — отмечают в горсовете.
По состоянию на 27 апреля на Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения коронавирусом, 220 человек скончались, 864 выздоровели. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1 676 медработников.