Город Мукачево остался без скорой помощи из-за массового заражения медиков COVID-19. Об этом накануне сообщило издание «Факты»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщили, что тестирование на коронавирус прошли 25 медиков — у 16 из них диагноз подтвердился. Работников «скорой» отправили на самоизоляцию, в ближайшее время они пройдут ПЦР-тестирование.

«Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям», — отмечают в горсовете.

По состоянию на 27 апреля на Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения коронавирусом, 220 человек скончались, 864 выздоровели. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1 676 медработников.