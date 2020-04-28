По его словам, основная масса населения занимает выжидательную позицию, носит маски, сидит дома и так далее. Однако при этом масса людей гуляют на стадионах и занимаются спортом, рассказал киевлянин.
«Точно так же хорошо видно, что есть группа людей, думаю, это 10% или 15%, которые не носят масок, которые во всё это просто не верят. И это, можно предположить, в первую очередь, происходит потому, что агитация исходит от власти, к которой нет доверия», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что угрозы власти такими людьми воспринимаются как пустые, поскольку эта власть себя неоднократно дискредитировала.
В частности, сначала всех обязали маски носить, в то же время никто не озаботился тем, где эти маски взять, сказал Слободчук.
В магазин без маски велено было не пускать, при этом магазины должны были обеспечить посетителе маской, однако не делали этого, поведал он.