Теории заговора, к которым относится и версия о лабораторном происхождении коронавируса, приобрели особую популярность на постсоветском пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Эксперт Мамырайымов: Тотальный карантин выгоден политическим режимам для решения внутренних проблем © Platon.asia

«Советский человек стал хитрым изворотливым, это раздвоенная личность. Он одновременно может принимать одну и другую истину, для него вообще нет доминирующей истины. Такого типа человек доминирует в нашей стране (Казахстане —Ред.). Наши люди придерживаются и теории заговора, и официальной позиции по необходимости тотального карантина», — рассказал Талгат Мамырайымов.

Политолог добавил, что при этом в Казахстане ругают и ту, и другую версию.

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