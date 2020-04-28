Происходит это в силу исторических причин, в том числе сталинских репрессий, считает собеседник издания.
«Советский человек стал хитрым изворотливым, это раздвоенная личность. Он одновременно может принимать одну и другую истину, для него вообще нет доминирующей истины. Такого типа человек доминирует в нашей стране (Казахстане —Ред.). Наши люди придерживаются и теории заговора, и официальной позиции по необходимости тотального карантина», — рассказал Талгат Мамырайымов.
Политолог добавил, что при этом в Казахстане ругают и ту, и другую версию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.