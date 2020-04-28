Пандемия коронавируса могла быть делом рук какой-нибудь транснациональной компании или очень амбициозной и влиятельной личности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

Корейба о коронавирусе: Мы имеем дело с первой мировой биологической войной © Facebook, Kuba Korejba

«Если оторваться от христианских догм и гуманистических ценностей, в которых мы все воспитаны, если посмотреть на мир с точки зрения какого-нибудь жаждущего абсолютной власти и сверхприбыли нью-йоркского демиурга капитализма, то все логично: если убрать всех или хотя бы очень многих старых и больных, то бизнес пойдет лучше. А если к этому всех остальных держать в состоянии перманентного страха, то вообще отлично», — рассказал собеседник издания.

Если это так, продолжил Якуб Корейба, то мы присутствуем при рождении совершенно нового миропорядка, в котором государства и международные институты оказываются совершенно беспомощными, а массовые эпидемии становятся инструментом для управления миром.

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