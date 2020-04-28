В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар, говоря о контурах мира после пандемии коронавируса, назвал два возможных варианта развития событий

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александра Рара, согласно одному сценарию, человечество выкарабкается из кризиса, и мир останется прежним.

Согласно другому сценарию, мир может измениться, если произойдет смена элит, как это было после Первой мировой войны и разрушения социалистического лагеря.

«Я надеюсь на то, что мировые элиты начнут сотрудничать. Вот 21 сентября должны будут встретиться главы государств США, Китая, России, Франции, Германии — в Нью-Йорке в рамках ООН. Может, они смогут договориться между собой: давайте прекратим конфликты, эти пропагандистские войны, давайте создавать мир заново, как это было, когда СССР, Америка и Британия договорились в Ялте в 1945 году», — рассказал политолог.

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