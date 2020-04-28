По словам Александра Рара, согласно одному сценарию, человечество выкарабкается из кризиса, и мир останется прежним.
Согласно другому сценарию, мир может измениться, если произойдет смена элит, как это было после Первой мировой войны и разрушения социалистического лагеря.
«Я надеюсь на то, что мировые элиты начнут сотрудничать. Вот 21 сентября должны будут встретиться главы государств США, Китая, России, Франции, Германии — в Нью-Йорке в рамках ООН. Может, они смогут договориться между собой: давайте прекратим конфликты, эти пропагандистские войны, давайте создавать мир заново, как это было, когда СССР, Америка и Британия договорились в Ялте в 1945 году», — рассказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.