По его словам, сегодня идут жаркие споры по этому вопросу. Если выяснится, что государства спасли миллионы жизней пожилым, то выиграет все человечество.
«Но может и выясниться, что опасность эпидемии была преувеличена, и из-за кризиса экономики произойдут социальные потрясения или перевороты в странах третьего мира, а возможно, и разрушение целых государств, то тогда зададутся вопросом: а зачем это все было? Хотя, видимо, по-другому было и нельзя», — рассказал Александр Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.