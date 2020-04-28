История покажет правоту или ошибочность тех или иных решений, которые в условиях пандемии коронавируса принимают власти разных стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар, отвечая на вопрос, существует ли проблема выбора между жизнями людей и «жизнью экономики»

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Но может и выясниться, что опасность эпидемии была преувеличена, и из-за кризиса экономики произойдут социальные потрясения или перевороты в странах третьего мира, а возможно, и разрушение целых государств, то тогда зададутся вопросом: а зачем это все было? Хотя, видимо, по-другому было и нельзя», — рассказал Александр Рар.

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