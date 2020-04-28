По его словам, спрос на продукцию этих стран в скором будущем возрастет.
«Речь идет, прежде всего, о Китае и Соединенных Штатов. Необходимо отметить, что к ним присоединятся страны, которые ранее не были заметными игроками, я имею в виду страны, которые ориентируются, прежде всего, на выработку продовольствия. Они будут исполнять возросший спрос на продовольствие», — объяснил собеседник издания.
По словам Талгата Мамырайымова, пандемия ухудшила социально-экономическое положение многих слоев населения в разных странах, поэтому возросла значимость продовольственной безопасности.