Наибольшую выгоду из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, извлекут ведущие торговые державы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Эксперт назвал условие, при котором Россия сможет извлечь выгоду из эпидемии коронавируса © предоставлено Андреем Серенко

«Речь идет, прежде всего, о Китае и Соединенных Штатов. Необходимо отметить, что к ним присоединятся страны, которые ранее не были заметными игроками, я имею в виду страны, которые ориентируются, прежде всего, на выработку продовольствия. Они будут исполнять возросший спрос на продовольствие», — объяснил собеседник издания.

По словам Талгата Мамырайымова, пандемия ухудшила социально-экономическое положение многих слоев населения в разных странах, поэтому возросла значимость продовольственной безопасности.