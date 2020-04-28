На территории государств, считающихся союзниками России, находятся американские биолаборатории, ведущие секретные разработки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране © РИА Новости, Нина Зотина Ричарда Лугара. — Ред.), которые находятся в том числе и в Киргизии, Армении и Казахстане.

«Соответственно, следовало бы понять, чем занимаются эти лаборатории. Даже если там не будет создаваться какой-то жесткий вирус, который убивает по несколько тысяч человек в день, а просто будут распространяться уже известные заболевания, причем даже не среди людей, а среди сельскохозяйственных животных, то все равно это может нанести нашей стране большой урон, поставив под вопрос ее продовольственную безопасность», — рассказал Богдан Безпалько.

Учитывая это, добавил собеседник издания, России видимо, придется заниматься вопросами биологической безопасности в большей степени, чем это предполагалось раньше.

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