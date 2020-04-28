Речь идет о лабораториях Лугара (исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара. — Ред.), которые находятся в том числе и в Киргизии, Армении и Казахстане.
«Соответственно, следовало бы понять, чем занимаются эти лаборатории. Даже если там не будет создаваться какой-то жесткий вирус, который убивает по несколько тысяч человек в день, а просто будут распространяться уже известные заболевания, причем даже не среди людей, а среди сельскохозяйственных животных, то все равно это может нанести нашей стране большой урон, поставив под вопрос ее продовольственную безопасность», — рассказал Богдан Безпалько.
Учитывая это, добавил собеседник издания, России видимо, придется заниматься вопросами биологической безопасности в большей степени, чем это предполагалось раньше.
Полностью интервью можно прочитать здесь.