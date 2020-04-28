Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавируса испытывает давление с разных сторон. Об этом в интервью изданию рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко, по словам которого, в этой организации «достаточно политики».

«Я бы уподобил Всемирную организацию здравоохранения мячу, по которому бьют с разных сторон. С одной стороны, эта организация призвана охранять здоровье, с другой, на нее оказывают сильнейшее давление все, вплоть до таких политиков, как президент Белоруссии Лукашенко», — рассказал Безпалько.

Можно было бы ожидать, что ВОЗ будет реформирована, так, чтобы организация могла противостоять глобальным катаклизмам в области здравоохранения. Тем не менее к пандемии коронавируса ВОЗ оказалась не готова, заключил Богдан Безпалько.

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