Среди тех, кто критикует ВОЗ, есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко, по словам которого, в этой организации «достаточно политики».
«Я бы уподобил Всемирную организацию здравоохранения мячу, по которому бьют с разных сторон. С одной стороны, эта организация призвана охранять здоровье, с другой, на нее оказывают сильнейшее давление все, вплоть до таких политиков, как президент Белоруссии Лукашенко», — рассказал Безпалько.
Можно было бы ожидать, что ВОЗ будет реформирована, так, чтобы организация могла противостоять глобальным катаклизмам в области здравоохранения. Тем не менее к пандемии коронавируса ВОЗ оказалась не готова, заключил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.