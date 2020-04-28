Страны же со слабой экономикой из этого кризиса будут выбираться очень тяжело, и их отставание от лидеров мирового экономического процесса усилится.
В отличие от них, государства Европы будут пересматривать свою политику в отношении Китая, где сосредоточена большая часть европейских экономических кластеров.
«Их зависимость от китайской экономики в ходе пандемии была выявлена, это не устраивает развитые страны, и они будут возвращать, как минимум, часть производств из Китая и стран третьего мира в национальные границы. Думаю, это приведет к существенной перестройке экономик стран Евросоюза и стран, входящих в НАТО», — рассказал собеседник издания.
Серьезную выгоду из пандемии извлекут также США, экономика которых столкнулась с серьезными вызовами, но с ее финансовыми возможностями она сможет быстрее других выйти из этого кризиса.
Полностью интервью можно прочитать здесь.