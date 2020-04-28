Пандемия коронавируса стала шоковой терапией для всего мира, но страны с сильной экономикой извлекут выводы из социально-экономического кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) и эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Андрей Серенко: Пандемия выявила структурные недостатки российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

В отличие от них, государства Европы будут пересматривать свою политику в отношении Китая, где сосредоточена большая часть европейских экономических кластеров.

«Их зависимость от китайской экономики в ходе пандемии была выявлена, это не устраивает развитые страны, и они будут возвращать, как минимум, часть производств из Китая и стран третьего мира в национальные границы. Думаю, это приведет к существенной перестройке экономик стран Евросоюза и стран, входящих в НАТО», — рассказал собеседник издания.

Серьезную выгоду из пандемии извлекут также США, экономика которых столкнулась с серьезными вызовами, но с ее финансовыми возможностями она сможет быстрее других выйти из этого кризиса.

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