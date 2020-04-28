Наиболее остро проблема исламского радикализма стоит в Киргизии и Таджикистане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев

Косвенные признаки роста радикализма, учитывая закрытость этой страны, есть и в Туркменистане, считает собеседник издания.

«В случае с Киргизией и Таджикистаном ситуация с изоляцией, сокращением экономик, внешней помощи от России будет способствовать росту радикальных настроений. А религиозный радикализм в этих республиках — это знамя любых протестов», — рассказал Князев.

Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев Александра Князева, в Киргизию коронавирус занесли участники малого хаджа в Саудовской Аравии, а также сторонники религиозного движения Таблиги Джамаат, вернувшиеся из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Анализ проповедей этого Джамаата и пришли к выводу, что они аналогичны идеологии Хизб ут-Тахрир*, признанной в огромном числе стран экстремистской организацией, объяснил собеседник издания.

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* Деятельность организации запрещена в РФ