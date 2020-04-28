По его словам, такие настроения существуют в Испании и Италии, кроме того, еще не до конца, можно сказать, разделена Югославия, в том числе и на Украине есть регионы, которые тяготеют к Румынии и Венгрии.
«По большому счету, территория любого государства — это то, что государство как институт сумело в определенный период истории застолбить за собой, а потом все это фиксировалось договорами с соседями. И сейчас я опасаюсь, что, когда многие государства создают ограничительные барьеры в отношении передвижения людей, товаров, сепаратистская составляющая во многих странах начнет прорываться наружу. И мы можем получить на планете десяток-другой новых государств. Не обязательно их сразу признают, то есть это будут войны, конфликты», — рассказал собеседник издания.
Александр Князев добавил, что многие страны Ближнего Востока формировались в послевоенный период на территории бывших колоний европейских стран, поэтому вся карта того, что мы понимаем под Ближним Востоком, очень условная.
Полностью интервью можно прочитать здесь.