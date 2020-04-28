Пандемия коронавируса может пробудить сепаратистские настроения, которые есть в странах Европы и Ближнего Востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев

Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев

«По большому счету, территория любого государства — это то, что государство как институт сумело в определенный период истории застолбить за собой, а потом все это фиксировалось договорами с соседями. И сейчас я опасаюсь, что, когда многие государства создают ограничительные барьеры в отношении передвижения людей, товаров, сепаратистская составляющая во многих странах начнет прорываться наружу. И мы можем получить на планете десяток-другой новых государств. Не обязательно их сразу признают, то есть это будут войны, конфликты», — рассказал собеседник издания.

Александр Князев добавил, что многие страны Ближнего Востока формировались в послевоенный период на территории бывших колоний европейских стран, поэтому вся карта того, что мы понимаем под Ближним Востоком, очень условная.

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