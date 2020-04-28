Пандемия коронавируса показала всю никчемность правовой системы вообще и международных организаций, в том числе и ООН. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев

Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев

«Практически закончила свое существование Организация объединенных наций (ООН). По крайней мере в той части, которая касается конфликтных взаимоотношений между странами. Вся система международного права и ООН как ее инструмент исчерпали свои возможности после распада СССР, поскольку все было заточено на существование после 1945 года двухполярной мировой системы. С исчезновением одного из полюсов эта система перестала быть эффективной», — рассказал собеседник издания.

Александр Князев добавил, что мировая система начала давать сбои, как только Россия начала восстанавливать свои позиции с начала 2000-х, а на мировой арене о себе заявил Китай.

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