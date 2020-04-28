По его словам, мировые игроки могут использовать угрозу вируса для перезагрузки системы международных отношений, которая уже давно находится в тупике.
«Практически закончила свое существование Организация объединенных наций (ООН). По крайней мере в той части, которая касается конфликтных взаимоотношений между странами. Вся система международного права и ООН как ее инструмент исчерпали свои возможности после распада СССР, поскольку все было заточено на существование после 1945 года двухполярной мировой системы. С исчезновением одного из полюсов эта система перестала быть эффективной», — рассказал собеседник издания.
Александр Князев добавил, что мировая система начала давать сбои, как только Россия начала восстанавливать свои позиции с начала 2000-х, а на мировой арене о себе заявил Китай.
Полностью интервью можно прочитать здесь.