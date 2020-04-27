Более 10 тысяч подписей собрали на латвийском портале общественных инициатив manabals.lv в поддержку предложения о возможности регистрации однополых браков, теперь его должен будет рассмотреть парламент республики, сообщает РИА Новости 27 апреля

Сбор подписей автор инициативы Раймондс Петровицс начал 9 марта. Пока что в Латвии браком считается союз между мужчиной и женщиной.

«Это вопрос равенства перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает паре в стабильных отношениях», — указал Петровицс в своей петиции.

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Для того, чтобы собрать нужное количество подписей, понадобилось почти 1,5 месяца.