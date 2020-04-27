Сбор подписей автор инициативы Раймондс Петровицс начал 9 марта. Пока что в Латвии браком считается союз между мужчиной и женщиной.
«Это вопрос равенства перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает паре в стабильных отношениях», — указал Петровицс в своей петиции.
Автор инициативы считает, что сейчас власти Латвии дискриминируют однополые пары и лишают их госзащиты, доступной состоящим в браке.
Для того, чтобы собрать нужное количество подписей, понадобилось почти 1,5 месяца.