«Испании в настоящее время не требуется никакой дополнительной помощи от стран НАТО», — говорится в письме правительства Испании.

Кровавый «карантин» от США и НАТО для Югославии
Кровавый «карантин» от США и НАТО для Югославии
© commons.wikimedia.org, David Orlovic
Помощь, полученная от союзников, в документе называется «бесценной».

Всего семь стран Североатлантического альянса откликнулись на призыв Испании о помощи: Литва, Турция, Эстония, Польша, Люксембург, Чехия  и Германия.

Причем в случае с Литвой, Эстонией и Турцией помощь оказывалась в ответ на выгоду от защиты, которую обеспечивают испанские войска: истребители Испании в прибалтийских республиках и ракетные батареи у сирийской границы.