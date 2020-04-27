Испания отозвала свою просьбу о помощи, направленную НАТО в марте, после того как получила менее одной десятой доли запрошенных медицинских товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую прессу 27 апреля

«Испании в настоящее время не требуется никакой дополнительной помощи от стран НАТО», — говорится в письме правительства Испании. Кровавый «карантин» от США и НАТО для Югославии © commons.wikimedia.org, David Orlovic Всего семь стран Североатлантического альянса откликнулись на призыв Испании о помощи: Литва, Турция, Эстония, Польша, Люксембург, Чехия и Германия. Причем в случае с Литвой, Эстонией и Турцией помощь оказывалась в ответ на выгоду от защиты, которую обеспечивают испанские войска: истребители Испании в прибалтийских республиках и ракетные батареи у сирийской границы.