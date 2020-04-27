«Испании в настоящее время не требуется никакой дополнительной помощи от стран НАТО», — говорится в письме правительства Испании.
Помощь, полученная от союзников, в документе называется «бесценной».
Всего семь стран Североатлантического альянса откликнулись на призыв Испании о помощи: Литва, Турция, Эстония, Польша, Люксембург, Чехия и Германия.
Причем в случае с Литвой, Эстонией и Турцией помощь оказывалась в ответ на выгоду от защиты, которую обеспечивают испанские войска: истребители Испании в прибалтийских республиках и ракетные батареи у сирийской границы.