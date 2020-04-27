Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что ситуация с распространением коронавируса на части постсоветского пространства раньше всех завершится в Узбекистане - уже 24 мая текущего года. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отчету, опубликованному лабораторией инноваций SUTD, в России распространение COVID-19 завершится 20 июля текущего года. В Грузии, Азербайджане, Киргизии и Молдавии — 6, 14, 18 и 25 июня соответственно, на Украине — 28 июля.

В Белоруссии и Армении распространение коронавируса завершится, по мнению исследователей, 14 и 20 августа соответственно. В Казахстане это произойдет лишь 27 сентября.

Таджикистан и Туркмения в список стран, рассмотренных исследователями, не вошли.

В общей сложности в рамках исследования были изучены данные по коронавирусу по 131 стране.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают, тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».