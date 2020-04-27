Служба безопасности Украины (СБУ) собрала достаточную доказаетльную базу по обвиняемым в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и готова передать дело в суд. Соответсвующее сообщение было опубликовано 27 апреля на странице спецслужбы в Facebook

Аброськин рассказал, как украинские добровольцы признались в убийстве Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк? Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне 31 июля 2018 года. После нескольких перенесенных операций она скончалась 4 ноября.

По версии СБУ, главными организаторами преступления выступили глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата этого же облсовета Алексей Левин. Пятеро исполнителей покушения из числа бывших атошников уже отбывают сроки.

«Организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк понесут заслуженное наказание», — приводятся слова главы СБУ Ивана Баканова.