И.о. управляющего делами исполкома мэрии Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне 31 июля 2018 года. После нескольких перенесенных операций она скончалась 4 ноября.
По версии СБУ, главными организаторами преступления выступили глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата этого же облсовета Алексей Левин. Пятеро исполнителей покушения из числа бывших атошников уже отбывают сроки.
«Организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк понесут заслуженное наказание», — приводятся слова главы СБУ Ивана Баканова.