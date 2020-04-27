Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили переговоры Киева с Международным валютным фондом и закон о банках, который украинский президент пообещал принять. Об этом 27 апреля сообщается на сайте президента Украины

Азаров преподал нынешним властям урок работы с МВФ © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк подчеркнул Зеленский.

Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ на Украине и личную роль Зеленского в этом процессе. Украинский лидер также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на скорое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.