«Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ», — подчеркнул Зеленский.
Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ на Украине и личную роль Зеленского в этом процессе. Украинский лидер также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на скорое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.
Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.