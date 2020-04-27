Телеведущая и политик Ксения Собчак считает, что российскую телеведущую украинского происхождения Регину Тодоренко необходимо простить за ее слова о том, что женщины должны делать что-то особенное, чтобы их мужья над ними не издевались, поскольку она извинилась. Об этом 27 апреля Собчак написала в своем Instagram

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