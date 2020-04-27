«Внутри в тебе живет маленький расист». Ксения Собчак записала интервью с блогером Шарием
«Внутри в тебе живет маленький расист». Ксения Собчак записала интервью с блогером Шарием
© скриншот видео Ксения Собчак
«Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе "она сама виновата", но я также против "диктатуры толерантности"», — написала она.

По словам Собчак, либеральные, феминистские, ЛГБТ-шные и прочие ценности ценны до тех пор, пока их отстаивают, но дают право на ошибку и право на извинение. Ранее за высказывания о домашнем насилии Тодоренко лишили премии «Женщина года».    

 

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С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся,но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова,но этого мало. Ведь вопрос не в словах,не правда ли? А в том,что нет большего удовольствия для толпы,чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия,против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные,феминистские,лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор,пока мы просвещаем,возмущаемся,отстаиваем их,но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет,то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то,а в том,что феминизм —это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том,что многие вообще не понимают что это такое,думая,что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать,создавая позитивную повестку,а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все. Спасибо @texnosergey за лучшую картинку по этому поводу.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 Апр 2020 в 2:28 PDT

 