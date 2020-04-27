«Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе "она сама виновата", но я также против "диктатуры толерантности"», — написала она.
По словам Собчак, либеральные, феминистские, ЛГБТ-шные и прочие ценности ценны до тех пор, пока их отстаивают, но дают право на ошибку и право на извинение. Ранее за высказывания о домашнем насилии Тодоренко лишили премии «Женщина года».
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С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся,но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова,но этого мало. Ведь вопрос не в словах,не правда ли? А в том,что нет большего удовольствия для толпы,чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия,против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные,феминистские,лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор,пока мы просвещаем,возмущаемся,отстаиваем их,но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет,то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то,а в том,что феминизм —это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том,что многие вообще не понимают что это такое,думая,что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать,создавая позитивную повестку,а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все. Спасибо @texnosergey за лучшую картинку по этому поводу.